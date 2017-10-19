В Україні створять інститут випробувань і сертифікації озброєння

375 переглядів
Четвер, 19 жовтня 2017, 09:42

Уряд ухвалив рішення щодо створення Державного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 18 жовтня, повідомляє урядовий портал.

Мета – забезпечити реалізацію єдиної державної політики з випробування, сертифікації, розробки та виробництва озброєння і військової техніки для потреб Збройних сил України та інших військових формувань сектору безпеки й оборони держави, у тому числі з урахуванням вимог стандартів НАТО.

Інститут об’єднає потенціали Державного науково-випробувального центру, Чернігівського національного технологічного університету та підприємств військово-промислового комплексу.

Це дозволить модернізувати експериментально-випробувальну базу і прискорити впровадження наукових розробок, а також створить умови для просування продукції виробників на внутрішній і зовнішній ринки, сподіваються в уряді.

"У подальшому таке поєднання потенціалів є запорукою створення та функціонування відповідного технологічного парку (на кшталт парків, які існують у Німеччині, Франції, Австрії, Туреччині), щоб у стислі терміни забезпечувати переоснащення армії сучасним озброєнням та стимулювати вихід виробничої бази наших оборонних підприємств на світовий рівень" – йдеться в повідомленні.

У квітні керівництво Державного науково-випробувального центру ЗСУ у Чернігові, передислокованого з Криму, закликало віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе сприяти створенню Інституту на базі Центру для забезпечення необхідних можливостей впровадження стандартів НАТО у систему сертифікації та стандартизації озброєння і військової техніки.

Це – єдина в Україні спеціалізована науково-дослідна установа з 85-річним досвідом, що реалізує функції державної перевірки у випробуваннях та контролі якості оборонної продукції в інтересах ЗСУ та інших силових відомств.

Цю ідею підтримали.

У державному оборонному замовлені на 2017-2018 рік планується передбачити необхідний кошти для створення сучасного лабораторно-вимірювального та полігонно-випробувального комплексу спільно з представниками ДК "Укроборонпром", "Асоціації виробників озброєння і військової техніки України" та "Ліги оборонних підприємств України".

Також готуються пропозиції стосовно можливого оснащення інституту сучасним лабораторно-вимірювальним та полігонно-випробувальним обладнанням для проведення всіх типів вимірювань на шляху розроблення продукції, сертифікації та її експлуатації.

Зокрема, для оснащення випробувально-обчислювального комплексу ДНВІ передбачається виділення 150 млн грн на закупівлю засобів зовнішньо-траекторних вимірювань, кліматичних камер та інших засобів, що дозволить визначати та оцінювати характеристики озброєння на сучасному світовому рівні.

Наразі актуальним завданням є заснування Міжнародного центру співробітництва з країнами НАТО у сфері випробувань і сертифікації озброєння на базі Інституту.

Теми: зброя Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В АП розповіли, за якою схемою Порошенко купує зброю для армії 18 жовтня 2017, 15:43
У Києві виявили схрон з вибухівкою і боєприпасами 17 жовтня 2017, 20:35
Турчинов: Український “Скіф” може знищити будь-яку бронетанкову техніку 14 жовтня 2017, 11:12
powered by lun.ua
Головні новини
Посли G7 знову закликали Раду ухвалити медичну реформу
Парубій прогнозує, що за недоторканість візьмуться під обід
Поліція заявила про арешт "сміттєвих" цінних паперів на 40 мільярдів
Хроніка 19 жовтня. У школах примусові листи до Буша, а на Говерлі російські вандали
Усі новини
Instagram дня

3D-скульптури з кавової пінки

Дауншифтінг

Чотири історії киян, які переїхали в село

добро

6 літрів на день. Як живе жінка з гіперлактацією