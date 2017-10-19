ГПУ прийшла з обшуками до партії Клименка

Слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури на підставі дозволів суду проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до функціонування схеми легалізації грошових коштів колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

Про це інформує 19 жовтня прес-служба ГПУ.

Зазначається, що серед іншого, з метою отримання доказів незаконної легалізації коштів, проводиться обшук у житлових приміщеннях уповноважених осіб політичної партії "Успішна країна"

Як відомо, Головна військова прокуратура Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Колишнього голову Державної податкової служби та в подальшому міністра доходів та зборів України Олександра Клименка підозрюють в участі в організованій Віктором Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі.

Тобто у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.

Раніше заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що за часи Євромайдану екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

6 жовтня 2017 року він також заявив, що арештоване майно Клименка передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.

Матіос повідомив: "…на підставі рішення судді від 28 вересня Головна військова прокуратура… передає для управління і подальшого розпорядження перелік майна, яке арештовано й перебуває в Україні. Це 154 об’єкти нерухомого майна".

Сам екс-міністр доходів і зборів заперечив причетність до відчуженого на користь держави рухомого і нерухомого майна, перерахованого на брифінгу головним військовим прокурором.

Українська правда