В бюджет на 2018 рік заклали мало грошей для партій – КВУ

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Четвер, 19 жовтня 2017, 13:05

У проекті держбюджету на 2018 рік недофінансовані видатки за статтею "фінансування статутної діяльності політичних партій".

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

"Замість 1,1 млрд. грн., що передбачені чинним законодавством, партіям виділили лише 513 млн. грн. У 2018 році обсяг держфінансування політичних партій автоматично мав бути збільшений відповідно до підвищення розміру мінімальної заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що згідно із ст. 17-2 Закону "Про політичні партії в Україні" щорічний обсяг  держфінансування партій становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету,  помноженого  на  загальну кількість   виборців,  які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному  багатомандатному  виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України.

"Із 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати підвищився і наразі складає 3 200 грн. Таким чином, мало відбутися зростання обсягу держфінансування політичних партій до 1 027 342 464 грн. (0,02 * 3200 * 16 052 226). Крім того, 102 734 246 грн. мало бути виділено відповідно до гендерної квоти, що складає 10% від обсягу держфінансування", - повідомили у КВУ.

Більше про бюджет читайте у статті: Поле для маневрів. Яким бачить Мінфін бюджет 2018

Українська правда

Теми: партії декларації
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