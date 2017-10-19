"Підтиратися будете в туалеті": В Раді посварилися Геращенко і Левченко

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Четвер, 19 жовтня 2017, 13:45

У Верховній Раді відбулася словесна перепалка між нардепом від "Свободи" Юрієм Левченком і віце-спікером Іриною Геращенко.

Це відбулося під час представлення альтернативного до закону президента Петра Порошенка закону про скасування депутатської недоторканності.

Левченко з трибуни вимагав, щоб ВР спочатку розглянула законопроект 6773(народних депутатів), оскільки він був зареєстрований раніше президентського.

"А потім з тим своїм шахрайським, шулерським (законом – ред.) робіть що завгодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоч підтертися тим законом. Робіть з ним що завгодно", - сказав він, після чого Геращенко попросила його коректно доповідати без нецензурної лексики.

"Підтиратися будете в туалеті, де ви шашки запалювали. Добре?", - сказала вона.

"Пані Ірино, ви давайте такі самі лекції представникам вашого президента, які "козлів хочуть виносити". Один вже козлів хотів винести, опинився в Ростові. Подивимося де опиниться цей", - сказав він.  

Як відомо, представник президента в парламенті Ірина Луценко в ході сутичок в Раді 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.

Пізніше вона сказала, що не шкодує про це.

6 жовтня Левченко перевіряв димову шашку у вбиральні парламенту, перед тим, як кинути аналогічну в залу Верховної Ради.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Верховна Рада Свобода Геращенко
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