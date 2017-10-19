Найєм звинуватив представника президента у Раді в брехні

Народний депутат фракції БПП Мустафа Найєм звинувачує представника глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко у неправді.

Про це він пише в Facebook 19 жовтня.

"Тільки що представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила про нашу зустріч з Петром Порошенком, що група депутатів відмовилася зустрічатися з президентом, проявивши деструктивну позицію в переговорному процесі", – пише нардеп.

"Петро Олексійович, але це ж пекельна жесть. Ви ж знаєте, що це брехня, що зустріч вам пропонувала група депутатів, що ваш помічник вам про це доповідав, а ваша команда просто зробила дурість із публічною заявою про зустріч тільки з однією людиною. Це ваша дурість, яка зараз множить брехню", – відзначає Найєм.

Також нардепа обурили слова Луценко про те, що "нарешті, за два роки, розблокована можливість внесення президентом свого законопроекту (про антикорупційний суд -ред.)".

"Я не дуже розумію, в якій реальності перебувала Ірина Луценко останні три роки. Закон про судоустрій набув чинності в грудні 2016 року. За цей час президент не запропонував нічого. Зате вистачало креативу на обман Юнкера і регулярне взяття на поруки корупціонерів, яких ловило НАБУ. Президенту, який регулярно ламає парламент через коліно, боротися з корупцією заважав депутатський законопроект? Ви серйозно?", – обурюється нардеп.

Найєм також зазначив, що не розуміє, в чому проблема назвати дату внесення законопроекту про антикорупційний суд у парламент.

"Чи для цього обов'язково потрібні наради, кагали, робочі групи і рада старійшин? Просто визначитеся з датою і назвіть її", – зазначив депутат.

Як повідомлялося, 18 жовтня Найєм заявив, що він та ще кілька народних депутатів мають намір піти в середу ввечері до президента і дізнатися у нього терміни подачі законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради.

Пізніше в Адміністрації президента підтвердили, що Петро Порошенко мав намір зустрітися з народним депутатом від БПП Мустафою Найємом, але відзначили, що домовленість стосувалася тільки його одного.

Найєм назвав цю інформацію маніпуляцією Адміністрації президента.

"Помічник глави держави Юрій Онищенко отримав від мене список народних депутатів і співавторів законопроекту, які хочуть зустрітися з Порошенком", – зазначив нардеп.

Група депутатів прийшла в АП для зустрічі з Порошенком в середу ввечері. Адміністрація відмовилася прийняти групу депутатів у повному складі: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Юрій Дерев'янко, Юрій Левченко та Сергій Лещенко.

Перший заступник глави АП Віталій Ковальчук повідомив, що готовий прийняти лише трьох депутатів - без Левченка і Дерев'янка, тому що їх не було в списку державної охорони.

Лещенко заявив, що вони не вважають за можливе брати участь у такій зустрічі без колег.

Українська правда