Рада відправила в КС обидва законопроекти щодо недоторканності

Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

За направлення президентського законопроекту №7203 проголосували 336 депутатів, депутатського № 6773 - 328 обранців.

Цим голосуванням народні депутати включили відповідні проекти законів до порядку денного 7 сесії Верховної Ради 8 скликання та направили до Конституційного суду для надання висновків щодо відповідності цих законопроектів законам України.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій привітав депутатів і людей, що мітингують під парламентом, з цим рішенням.

Після цього він закрив ранкове засідання Ради.

Вечірнє засідання розпочнеться о16:00.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

В той же час у парламенті також зареєстровано №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко поясниила, що Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.

Ірина Балачук, УП