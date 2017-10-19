Розенблата затримали в аеропорту "Київ" – ЗМІ

Депутат Верховної Ради Борис Розенблат заявляє, що повідомляв НАБУ про те, що на 3 дні поїде за межі країни, але "свавілля продовжується".

Про це він написав у facebook.

"Особисто повідомив НАБУ, про те що планую на 3 дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже наразі відсутні будь-які заборони щодо мого пересування. Додав до заяви копії квитків в дві сторони. Але у НАБУ свої закони і порядки. Свавілля продовжуються!", - написав він.

У чому полягає свавілля, нардеп не уточнив.

Водночас, за даними "Лівого берега", Розенблата затримали співробітники НАБУ у "Жулянах", коли той намагався вилетіти до Німеччини.

За словами джерела видання, при собі Розенблат мав золото і діаманти.

"Українська правда" намагається зв’язатися з Розенблатом, але його телефон наразі не відповідає.

Як відомо, Розенблата підозрюють у отриманні хабарів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.