Порошенко опублікував у Facebook оплачений пост про медреформу

Президент Петро Порошенко опублікував оплачений матеріал у соцмережі Facebook.

Повідомлення із позначкою "оплачений матеріал" стосується прийнятої у четвер в парламенті медичної реформи.

"Давши старт медичній реформі Верховна Рада зробила ще один важливий крок - прийнято також в першому читанні внесений Президентом Закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, згідно з результатами дослідження Voxukraine та компанії TheRespo, дописи на сторінці Facebook президента Петра Порошенка з моменту її створення коментували і поширювали понад 1500 ботів.

На них припадає 15% всіх коментарів під постами президента.

Українська правда