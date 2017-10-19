Порошенко опублікував у Facebook оплачений пост про медреформу

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Четвер, 19 жовтня 2017, 14:55

Президент Петро Порошенко опублікував оплачений матеріал у соцмережі Facebook.

Повідомлення із позначкою "оплачений матеріал" стосується прийнятої у четвер в парламенті медичної реформи.

"Давши старт медичній реформі Верховна Рада зробила ще один важливий крок - прийнято також в першому читанні внесений Президентом Закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", - йдеться у повідомленні.

 

Як відомо, згідно з результатами дослідження Voxukraine та компанії TheRespo, дописи на сторінці Facebook президента Петра Порошенка з моменту її створення коментували і поширювали понад 1500 ботів.

На них припадає 15% всіх коментарів під постами президента.

Українська правда

Теми: Порошенко соцмережі медицина
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