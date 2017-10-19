Україна та Угорщина спільно працюватимуть над імплементацією закону про освіту

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Четвер, 19 жовтня 2017, 15:50

Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ході спільного брифінгу з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балога в четвер у Києві.

"Головна ідея в тому, що ми будемо разом працювати, спільно, на підставі нашої домовленості, працювати над механізмом імплементації цього закону, і ми, звичайно, до кінця перехідного періоду повинні досягти спільної домовленості", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, прийняття закону "Про освіту" викликало протести з боку Угорщини, Румунії, Болгарії, Польщі та Греції.

Зокрема, уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Також президент Румунії Клаус Йоханніса в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенко заявив, що його візит в Україну, який повинен був відбутися в жовтні і який був відкладений румунською стороною через прийняття закону, "відбудеться після усунення проблем, викликаних вказаного нормативного акта" .

При цьому Україна і Польща підпишуть декларацію про гарантії представникам польської меншини здобуття повної загальної середньої освіти в польських школах в Україні рідною мовою з послідовним збільшенням частки предметів, що викладаються українською мовою.

Європейська правда

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