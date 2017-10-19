У Росії не знайшлося грошей на адвоката Агєєву

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Четвер, 19 жовтня 2017, 17:21

Російська влада усунулася від захисту свого військовослужбовця Віктора Агєєва, якого судять в Україні за тероризм на Донбасі.

Про це матері підсудного Світлані повідомили в генконсульстві Росії в Харкові, пише російська "Новая газета".

За її словами, захищати сина на процесі в Новоайдарську Луганської області буде безкоштовний український адвокат, а кошти для найму власного захисника Агєєву Російська Федерація поки виділити не може.

"Поки варіант такий: адвокат за призначенням. Як мені сказали наші дипломати, вони з ним спілкувалися, фахівець він, мовляв, непоганий, хоч і не наш", - переказує Агєєва свою телефонну розмову з харківським віце-консулом Андрієм Альонкіним.

Вона розповіла, що дипломат залишив їй свій номер телефону і запропонував дзвонити "в будь-який час". Пізніше з'ясувалося, що це номер факсу.

Як повідомлялося, СБУ направила до суду кримінальне провадження щодо Агєєва та двох інших бойовиків ОРЛО.

Їхні дії кваліфіковані за статтями 258 і 263 Кримінального кодексу - створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю, що передбачають від 8 до 15 років в'язниці.

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області.

Теми: Верховна Рада Росія Донбас АТО суд
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