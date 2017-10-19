Розенблату намагаються продовжити запобіжний захід, іде суд

Зараз у Солом'янському райсуді Києва проходить засідання, на якому антикорупційні органи намагаються продовжити запобіжний захід народному депутату Бориславу Розенблату.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат нардепа Олексій Шевчук.

"Зараз йде суд, Солом'янський. Розглядає суддя Бобровник (Олександр - ред.). Прокурори САП намагаються продовжити те, що закінчилося, намагаються переконати суддю замінити клопотання", - розповідає він.

За словами юриста, прокурори разом з детективами НАБУ намагаються передати судді нове клопотання, що заборонено законом.

Як пояснили УП в Антикорупційній прокуратурі, наразі в Солом’янському суді розглядають відновлення запобіжних заходів для Розенблата, дія яких сплила 16 жовтня, у тому числі носіння електронного засобу контролю.

Прокурори кажуть, що намагалися продовжити запобіжні заходи нардепу у встановлений законом п'ятиденний строк, але цього зробити не вдалось через затягування судового розгляду захистом.

На судовому засіданні присутній і Розенблат.

Як повідомлялося, у четвер детективи НАБУ зняли Борислава Розенблата з літака в аеропорту "Київ" ("Жуляни").

За словами адвоката нардепа Олексія Шевчука, його підзахисний мав летіти на "щорічне лікування".

17 жовтня Розенблат заявив, що 16 жовтня сплив строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП