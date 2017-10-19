ОБСЄ продовжила мандат спостерігачів на російських КПП

Організація з безпеки та співробітництва в Європі продовжила мандат спостережної місії на російських контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гукове" до 31 січня 2018 року.

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

"Згідно з рішенням, прийнятим сьогодні Постійною радою ОБСЄ, 57 держав-учасниць погодились продовжити мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російських контрольно-пропускних пунктах "Гукове" та "Донецьк" на три місяці до 1 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Мандат Місії, що складається з 22 співробітників, залишиться незмінним.

"Діючи за принципами неупередженості та прозорості, спостерігачі будуть стежити за ситуацією на обох російських контрольно-пропускних пунктах, а також за переміщенням через кордон", - додали в ОБСЄ.

Місія перебуває на місці з 29 липня 2014 року.

Як відомо, раніше ОБСЄ повідомила, що з початку року на Донбасі було більше 313 тисяч порушень тиші.

18 жовтня спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики розвантажували з тягачів шість танків невстановленого типу в районі окупованого села Зернове, в 70 км від Донецька.

Ірина Балачук, УП