ГПУ оголосила підозру російському генералу за обстріл Авдіївки

Генеральна прокуратура України оголосила підозру російському офіцеру за віддання наказу на обстріл Авдіївки Донецької області у лютому 2017 року.

Про це у четвер повідомляє прес-служба ГПУ.

"Одному з високопосадовців Збройних Сил Російської Федерації, діючому генералу російської армії оголошено підозру у вчиненні ним особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України", - сказано у повідомленні.

"Йому інкримінується вчинення терористично акту, що призвело до загибелі людей, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни, що поєднані з умисними вбивствами людей", - повідомили в ГПУ.

Відомство вказує, що вищезазначений генерал, будучи на керівній посаді Міністерства оборони терористичної організації "ДНР", 01 лютого віддав наказ про артилерійський обстріл Авдіївки, внаслідок чого загинуло 2 військовослужбовці Збройних Сил України та 1 цивільна особа, 12 військовослужбовців ЗСУ та 3 цивільні особи отримали поранення.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджено (зруйновано) 56 об’єктів цивільної інфраструктури міста.

Як відомо, з 29 січня в районі Авдіївки почалося загострення ситуації: бойовики застосовують установки "Град" і танки.

1 лютого у штабі АТО повідомили, що протягом дня в зоні проведення АТО загинули 2 українських бійців, шестеро отримали поранення.

Українська правда