Суд переніс розгляд справи Януковича

170 переглядів
Четвер, 19 жовтня 2017, 18:44

Оболонський районний суд Києва переніс на 25 жовтня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

Засідання розпочнеться о 10:00.

У четвер 19 жовтня суд продовжив досліджувати докази сторони звинувачення.

Зокрема, були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими.

Адвокат Максим Герасько, в свою чергу, оголосив суду зауваження за роботу після 18:00.

Як повідомлялося, судді Оболонського райсуду Києва в четвер вирішили продовжити розглядати справу за підозрою екс-президента Віктора Януковича у держзраді попри те, що його адвокат не зміг зустрітися із підзахисним.

Як відомо, адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько повідомив, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прес-секретар Януковича назвав рішення суду ЄС політично мотивованим 19 жовтня 2017, 17:31
Суд вирішив, що адвокат може захищати Януковича без зустрічей з ним 19 жовтня 2017, 15:53
Суд ЄС визнав законним замороження активів Віктора Януковича та його сина 19 жовтня 2017, 11:13
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі і Семенченко не збираються припиняти акцію протесту
Компанію Ахметова зобов'язали виплатити 82 мільйони доларів пені за Укртелеком
Депутати провалили голосування за проекти законів про вибори
Начальник поліції Києва розповів про ситуацію в наметовому містечку
Усі новини
деталі

Медреформа: що Рада схвалила і що прибрала

drunkorexia

Алкокалорії чи закуска? Жінки обирають перше

графіка

Найбільші платники податків та рекорди "автогазової" України