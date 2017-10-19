В Мінохорони пообіцяли не шокувати лікарів медреформою

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Четвер, 19 жовтня 2017, 18:53

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розпочне впроваджувати медичну реформу та обіцяє не шокувати лікарів та медустанови.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає "Інтерфакс".

"У нас є план, незважаючи на те, що він дуже радикальний, але він дуже системний, і не шоковий, він не принесе потрясіння для лікарів і медустанов. Будуть робитися радикальні речі, але дуже поступово, з 1 січня ніхто не потрапить в ситуацію , коли раптом немає грошей, чи ні пацієнтів", - пояснив він на брифінгу.

Ковтонюк запевнив, що план МОЗ розрахований на спокійне і сплановане проведення реформи.

"Уже на наступному тижні у нас буде зустріч з усіма регіонами. На наступному тижні, протягом 7-10 днів, ми повідомимо про те, які будуть ключові дати, які дії і терміни", - додав він.

Як відомо, 19 жовтня Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про медичну реформу.

Детальніше про ухвалені новації читайте тут.

Теми: МОЗ реформи
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