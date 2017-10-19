Правоохоронці оточили людей з наметами і пінопластом біля Грушевського

Правоохоронці оточили активістів з пінопластом і наметами на перетині вулиць Грушевського та Липської у Києві.

Про це повідомляють "Українські новини".

Близько 21:30 активісти знову спробували пронести пінопласт і намети до наметового містечка.

Правоохоронці зробили коридор і пропустили кількох людей. Після цього близько 500 співробітників Нацполіції і Нацгвардії взяли їх у кільце.

Активісти, які опинилися в оточенні, почали стелити пінопласт на асфальт. З листів пінопласту вони виклали "Шерех Пороху".

За словами правоохоронців, вони отримали наказ не допустити розширення табору активістів.

Як відомо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.

Ввечері 19 жовтня активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента і передали законопроект про антикорупційний суд який вони підготували.