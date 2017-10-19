Головні новини дня – за 60 секунд

ДТП в Харкові, прийняття медичної реформи, зняття депутатської недоторканності, провал виборчої реформи, закінчення акції протестів, нові фото російського "Бука", "Укртелеком", Розенблат, Янукович, Димінський - новини, які обговорювали 19 жовтня.

Про ДТП у Харкові. Вчора ввечорі, в Харкові автомобіль Lexus вилетів на тротуар, та перекинувся. За попередніми даними, авто проїхало на червоний сигнал світлофора і зіткнулося із Volkswagen Touareg. Саме внаслідок цього удару Lexus і виїхав на тротуар. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

Вранці у Facebook опубліковане відео аварії – момент, коли авто врізається у людей, що стоять на тротуарі навпроти пішохідного переходу.

На даний момент, троє з травмованих в наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями.

Про медичну реформу. Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про медичну реформу. Деталі реформи – за посиланням.

Про скасування депутатської недоторканності. Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності.

А ще стало відомо, що президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.

Про виборчу реформу. Нардепи не проголосували за жоден із трьох законопроектів про вибори до Верховної Ради.

Про акцію протестів. Політична партія "Рух нових сил" і група депутатів "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.

Решта організаторів, як то РПР, ЦПК, Громадянська платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопоміч та інші "продовжать протест іншими методами".

Як уточнили УП співрозмовники у "Самопомочі", Семенченко і Соболєв залишаються не як представники цієї партії, а як учасники Громадського руху "Звільнення".

Про російський "Бук". Міжнародна група слідчих "Belligcat" опублікувала ще одне фото ЗРК "Бук", з якого 17 липня 2014 року збили малайзійський боїнг.

Про "Укртелеком". Господарський суд Києва вирішив розірвати укладений за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу 92,79% з "ЕСУ", відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення.

Про Розенблата. Депутата Верховної Ради Борислава Розенблата детективи НАБУ вивели з літака, і забрали паспорти, він має намір писати заяву до поліції.

Крім того Розенблат заявляє, що повідомляв НАБУ про те, що на 3 дні поїде за межі країни, але "свавілля продовжується".

Про Януковича. Вища палата Суду ЄС визнала законним європейські санкції проти Януковичів у вигляді замороження активів

Про Димінського. Експертиза показала, що ДНК з подушки безпеки автомобіля львівського бізнесмена Петра Димінського належіть не тій людини, яку намагаються видати за водія авто.