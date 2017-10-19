Путін розповів про свою участь у майбутніх виборах

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Четвер, 19 жовтня 2017, 22:36

Президент Росії Володимир Путін пожартував у відповідь на питання про своє можливе висунення на вибори в 2018 році.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Він розповів анекдот про збіднілих олігархів.

"Я розповім вам чудову історію під кінець. Один олігарх розорився і розмовляє з дружиною. Він їй каже: знаєш, нам доведеться продати" Мерседес ", нам доведеться купити" Ладу ". Ну, нормально. Нам доведеться переїхати з особняка на Рубльовці в квартиру в Москві. Нормально-нормально. Ти ж мене будеш любити? Вона йому каже: буду дуже любити. І дуже сумувати ", - сказав Путін.

Він припустив, що за ним не будуть довго сумувати.

"Я не думаю, що за мною будуть довго сумувати", - зазначив президент РФ.

Водночас він заявив, що наступним президентом Росії може стати жінка.

"У нас все можливо", - сказав Путін.

Про це він розповів під час виступу на дискусійному клубі "Валдай" у Сочі.

Як відомо, Володимир Путін заявив, що закриття кордону між Росією і Донбасом призведе до різанини.

18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Теми: Путін Росія
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