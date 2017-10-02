Доба в АТО: 14 обстрілів, один боєць ЗСУ підірвався на міні

У неділю, 1 жовтня, незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Унаслідок підриву на міні загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-сцентр штабу АТО.

Минула доба у районі проведення АТО завершилась активізацією російсько-окупаційних угруповань на усіх напрямках.

Якщо вдень бойовики дотримувались режиму тиші на Луганському і Донецькому напрямках, то після 18 години, ворог тричі з гранатометів різних видів і стрілецької зброї обстріляв укріплення ЗСУ неподалік Зайцевого.

"А близько 23 години проросійські найманці вкотре, цинічно наражаючи на небезпеку цивільне населення, відкрили вогонь вже по мирних будівлях на північних околицях цього селища", - повідомляє штаб АТО.

Крім того, ввечері і вночі противник двічі застосовував гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку бойовики били з озброєння БМП, протитанкового гранатомету біля Новотроїцького. А озброєння БТР та великокаліберний кулемет застосовували неподалік Гнутового.

Також 1 жовтня вдень під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий.

На Луганському напрямку зафіксований один обстріл. Так, близько 22 години окупанти били з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах ЗСУ неподалік Кримського.

У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю на ураження противника.