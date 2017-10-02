В окупованому Криму нові репресії: затримані четверо кримських татар
В окупованому Росією Криму силовики затримали чотирьох кримських татар.
Про трьох з них повідомляє у Facebook адвокат Едем Семедляєв.
"Стало відомо як мінімум про трьох затриманнях: Сулейманов Ренат, Кубедінов Арсен, Мустафаєв Сейран", - пише він.
За словами юриста, раніше у Сулейманова вдома по вул. Гаспрали в селищі Молодіжне проводився обшук. Адвоката на обшук не пустили.
Семедляєв каже, що після цього люди в масках увезли кримського татарина в невідомому напрямку. Вони були на службових авто без номерів.
"Я хвилююсь, щоб не сталося, як з Ренатом Параламовим", - розповідає він на відео, яке виклав у соцмережу.
За словами адвоката, Сулейманов його клієнт. Юрист намагався наздогнати машину силовиків з підзахисним усередині, але УАЗ "Патріот" перекривав дорогу і над цього зробити.
Про ще одне викрадення повідомив у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.
"Сьогодні о 6:00 в будинку жителя села Мельничне Білогірського району Талята Абдурахманова, 1953 року народження, силовики провели обшук і відвезли його в невідомому напрямку", - написав він.
Юрист уточнив, що обшук проводили співробітники ФСБ.
Як повідомлялося, російські силовики 13 вересня провели обшук у будинку Рената Параламова в кримському селищі Нижньогірський та затримали його. Як повідомляли місцеві активісти, Параламова звинувачують у тероризмі.
За словами очевидців, затримували Параламова люди в масках без розпізнавальних знаків на формі.
Пізніше того ж дня кримського татарина знайшли на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.