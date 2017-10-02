Кількість загиблих після стрільби в Лас-Вегасі збільшилась до 20
Поліція Лас-Вегасу повідомляє про 20 загиблих після стрільби на кантрі-фестивалі.
Про це повідомляє у Twitter "The Associated Press".
"За словами шерифа Лас-Вегасу, під час атаки на концерті 20 людей загинуло та понад 100 осіб отримали травми", - йдеться у повідомленні.
BREAKING: Las Vegas sheriff says more than 20 people dead and more than 100 people injured at concert attack.— The Associated Press (@AP) October 2, 2017
Як відомо, на фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася перестрілка, під час якої загинуло 2 людини і 24 поранені, 12 з яких знаходяться в критичному стані.
За попередніми даними поліція застрелила стрілка.
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