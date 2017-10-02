Кількість загиблих після стрільби в Лас-Вегасі збільшилась до 20

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 12:00

Поліція Лас-Вегасу повідомляє про 20 загиблих після стрільби на кантрі-фестивалі.

Про це повідомляє у Twitter "The Associated Press".

"За словами шерифа Лас-Вегасу, під час атаки на концерті 20 людей загинуло та понад 100 осіб отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася перестрілка, під час якої загинуло 2 людини і 24 поранені, 12 з яких знаходяться в критичному стані.

За попередніми даними поліція застрелила стрілка.

Теми: надзвичайна подія США
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