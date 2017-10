Кількість загиблих після стрільби в Лас-Вегасі збільшилась до 20

Поліція Лас-Вегасу повідомляє про 20 загиблих після стрільби на кантрі-фестивалі.

Про це повідомляє у Twitter "The Associated Press".

"За словами шерифа Лас-Вегасу, під час атаки на концерті 20 людей загинуло та понад 100 осіб отримали травми", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: Las Vegas sheriff says more than 20 people dead and more than 100 people injured at concert attack.