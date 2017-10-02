Парубій розповів, коли Рада візьметься за оновлення ЦВК та НКРЕКП

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 14:22

Верховна Рада може вже 5 жовтня розглянути кандидатури до комісії з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це у понеділок на брифінгу в Раді заявив голова ВР Андрій Парубій.

"Є висока ймовірність, що цього четверга ми розглянемо кандидатури в склад комісії НКРЕКП", - сказав він.

За його словами, 2 кандидатури до цієї комісії мають запропонувати комітети, і якщо вони підготують їх на своїх засіданнях в середу, 4 жовтня, то вже у четвер Рада зможе за них проголосувати.

"А інші кадрові питання потребують набагато більшого часу (для підготовки розгляду в Раді – ред.)", - сказав спікер.

Він нагадав, що пізніше Рада візьметься за оновлення складу Центрвиборчкому, Рахункової палати та обрання нового уповноваженого ВР з прав людини.

Парубій висловив переконання, що наступного пленарного тижня, а саме 19 жовтня, Рада зможе взятися за призначення нового складу ЦВК.

Потім, за словами спікера, парламент перейде до питань Рахункової палати та омбудсмена.

Як повідомлялося, раніше у фракції БПП пропонували провести в Раді у жовтні так званий кадровий день, протягом якого проголосувати за весь пакет кадрових рішень.

За словами заступника глави фракції Ігоря Кононенка, накопичився великий кадровий пакет питань – призначення членів Центральної виборчої комісії, керівника Рахункової палати, омбудсмена, а також глави Національного банку, за яких має проголосувати парламент.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада енергетика ЦВК Парубій
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