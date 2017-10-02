Українців серед загиблих і поранених у Лас-Вегасі немає — посольство

За попередньою інформацією, громадян України серед потерпілих чи загибих у результаті стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі немає.

Про це сказано в повідомленні посольства України в США в Twitter.

"Попередньо - українців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460", - сказано в ньому.

Стрілянина в #ЛасВегас. Ведуться слідчі дії.

Попередньо – укранців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460 pic.twitter.com/9zmcWzLKfH — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 2, 2017

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 400 поранених.

Українська правда