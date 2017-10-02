Українців серед загиблих і поранених у Лас-Вегасі немає — посольство
За попередньою інформацією, громадян України серед потерпілих чи загибих у результаті стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі немає.
Про це сказано в повідомленні посольства України в США в Twitter.
"Попередньо - українців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460", - сказано в ньому.
Стрілянина в #ЛасВегас. Ведуться слідчі дії.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 2, 2017
Попередньо – укранців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460 pic.twitter.com/9zmcWzLKfH
Як відомо, на фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася стрілянина.
Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 400 поранених.
Українська правда
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