МЗС попередило українців про труднощі у зв’язку з протестами в Каталонії

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 20:47

МЗС попередило громадян України про можливі ускладнення руху транспорту у зв’язку з протестами в Каталонії 3 жовтня.

Про це йдеться у Твіттері Департаменту консульської служби МЗС.

"03.10.17 планується загальна протестна акція в Каталонії. Очікується ускладнення транспортних комунікацій" - йдеться у повідомленні.

Як відомо, одна з двох найголовніших профспілок Іспанії закликала провести 3 жовтня загальний страйк у Каталонії у зв'язку з насильством поліції під час каталонського референдуму.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в найближчі дні направить результати референдуму до каталонського парламенту, де вирішиться питання суверенітету країни.

 У Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Читайте також: "З референдумом на вихід: Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії".

Європейська правда

Теми: МЗС Іспанія
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