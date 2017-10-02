Головні новини дня – за 60 секунд

Масове вбивство в Лас-Вегасі, референдум в Каталонії, пожежа в Запоріжжі, перестрілка на кордоні України і РФ, затримання диверсантів, справа Майдану і справа вбивства Шеремета - новини, які обговорювали 2 жовтня.

Про масове вбивство в Лас-Вегасі. Увечері 1 жовтня на фестивалі кантрі поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі невідомий відкрив вогонь по відвідувачах кантрі-фестивалю. Загинули не менше 50 людей, ще 406 отримали різні поранення. Відзначається, що це найбільше масове вбивство в історії США.

Сам злочинець застрелився - його знайшли бійці спецназу SWAT, які попередньо підірвали двері в номер. Як виявилося, стріляв 64-річний білий чоловік Стівен Педдок, пенсіонер з Лас-Вегаса, який жив на околиці міста. Він ніколи не потрапляв в поле зору поліції і звідки у нього автоматична зброя, невідомо.

Про референдум у Каталонії. 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в найближчі дні направить результати референдуму до каталонського парламенту, де вирішиться питання суверенітету країни.

У Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Референдум супроводжувався зіткненнями прихильників відділення від Іспанії з поліцією. У результаті, 431 офіцер поліції і цивільної гвардії Іспанії отримали різного роду поранення.

Про пожежу у Запоріжжі. Внаслідок пожежі, що сталася в ніч на 2 жовтня в хостелі в Запоріжжі, загинули п'ятеро людей.

Про стрілянину на кордоні України та РФ. Кавказькі бойовики, які вбили російського прикордонника на території неподалік від українського кордону – селищі Тьоткіне, Курської області рухалися у бік України.

Про затримання диверсантів. Правоохоронці затримали групу зловмисників, яких підозрюють у 9 злочинах, скоєних у 2016-2017 роках, і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів.

Про справу Майдану. Слідство у справах проти Майдану зібрало достатньо доказів проти тогочасних правоохоронців, його дискредитують безпідставно, заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка на брифінгу 2 жовтня. Він також застеріг керівників правоохоронних органів, зокрема міністра внутрішніх справ, від "захисту своїх" у непроцесуальний спосіб.

Про справу вбивства Шеремета. Національна поліція звернулася до суду щодо засекречення судових рішень у справі вбивства Павла Шеремета, бо так вирішило слідство.