ФІФА оштрафувала Україну за поведінку вболівальників

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 23:21

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оштрафувала Федерацію футболу України на 48 тисяч швейцарських франків, тобто близько 42 тисяч євро, за підсумками осінніх матчів кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною та Ісландією.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Згідно з інформацією, основна сума штрафу, 41 тисяча євро, виписана за матч проти турків в Харкові, де фанати скандували дискримінаційні кричалки, блокували сходові прольоти, також були випадки вибігання на поле.

У матчі з Ісландією фанати української збірної використовували фаєри і петарди. Також ФФУ отримала офіційне попередження від міжнародної федерації.

Як відомо, перший матч відбіркової кампанії ЧС-2018 проти Ісландії українська збірна грала за порожніх трибун у Києві саме через поведінку фанатів. Також ФІФА дискваліфікував через це "Арену Львів".

Укрінформ

Теми: спорт
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