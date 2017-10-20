РФ не дозволила ОБСЄ стежити за неконтрольованою урядом ділянкою кордону
Росія відмовилась надати згоду на розширення мандату місії ОБСЄ на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей.
Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження мандату Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".
"У зв’язку з прийняттям цього рішення делегація України в ОБСЄ виголосила інтерпретуючу заяву, у якій висловила глибоке розчарування одноосібною відмовою Росії надати згоду на розширення мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої Урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей", - йдеться у заяві.
Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та свідомий намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України, наголосили в МЗС України.
Делегація України закликала Російську Федерацію до неухильного виконання взятих зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, насамперед положення п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону зі створенням зони безпеки уздовж кордону з боку України та Росії.
Прогрес у виконанні цього пункту є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі.
Як повідомлялось, організація з безпеки та співробітництва в Європі продовжила мандат спостережної місії на російських контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гукове" до 31 січня 2018 року.
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