У ЄС немає одностайності щодо переговорів з РФ про "Північний потік-2" – Юнкер

У ЄС немає одностайності про надання Єврокомісії мандату на проведення переговорів з Росією щодо проекту газогону "Північний потік-2".

Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 19 жовтня, виступаючи по завершенні першого дня саміту ЄС у Брюсселі, пише Радіо Свобода.

"Одностайної згоди між країнами ЄС щодо мандату на ведення переговорів Європейської комісії з Росією немає. Я ознайомив лідерів 28 держав-членів із позицією Єврокомісії. Її підтримали багато країн. Але чимало держав також вважають, що немає потреби надавати євроустанові цей мандат. В усякому разі, ми вирішили, що Європейська рада повинна далі над цим питанням працювати", – зазначив Юнкер.

Як відомо, Київ виступає категорично проти будівництва Nord Stream-2, називаючи його політично мотивованим, і пропонуючи ЄС створити консорціум із залученням європейських компаній для управління існуючим більш ефективним маршрутом транспортування через Україну.

Про свою незгоду з проектом Nord Stream-2 заявили також ряд країн ЄС, зокрема, Польща і Литва.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійських санкції.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

Тоді президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Брюссель готовий негайно реагувати, якщо санкції зашкодять економічним інтересам ЄС.