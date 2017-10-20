Доба в АТО: 15 обстрілів, ЗСУ 9 разів відкривали вогонь у відповідь

25 переглядів
П'ятниця, 20 жовтня 2017, 07:29

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У цілому російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку. 

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького. 

На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового. 

На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя. 

Як зазначається, Збройні Сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватися перемир’я.

Теми: АТО бойові дії Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики зменшили кількість обстрілів, били з піхотної зброї – штаб 19 жовтня 2017, 18:57
ГПУ оголосила підозру російському генералу за обстріл Авдіївки 19 жовтня 2017, 18:45
У Росії не знайшлося грошей на адвоката Агєєву 19 жовтня 2017, 17:21
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР вимагає, щоб Австралія дистанціювалася від США
РФ не дозволила ОБСЄ стежити за неконтрольованою ділянкою кордону
Поляков заявив, що з нього знято звинувачення у вимаганні хабара
Насіров носитиме браслет до 14 грудня і зможе виїжджати з Києва
Усі новини
drunkorexia

Алкокалорії чи закуска? Жінки обирають перше

гордість

15-річний киянин став наймолодшим гросмейстером у світі

Instagram дня

3D-скульптури з кавової пінки