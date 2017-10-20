ЄС не втручатиметься у конфлікт довкола Каталонії - Туск

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 08:35

Президент Європейської ради Дональд Туск не бачить місця для посередництва ЄС у кризі довкола Каталонії.

Про це голова Євроради заявив у четвер на прес-конференції в рамках саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє BBC.

"Немає місця для жодного посередництва, міжнародної ініціативи чи дії", - наголосив він.

Туск відзначив, що перебуває у постійному контакті з прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, і що ситуація в Іспанії "непокоїть".

"Але наша позиція… зрозуміла", - підкреслив голова Європейської ради, додавши, що широка дискусія довкола Каталонії не є у порядку денному лідерів ЄС.

Нагадаємо, Іспанія 21 жовтня розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії.

Про такий крок уряд у Мадриді оголосив після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність Каталонії, чи ні.  

"Європейська правда"

Теми: Каталонія Іспанія
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