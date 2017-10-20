Адвокат Розенблата каже, що з підозри прибрали вимагання

Адвокат Олексій Шевчук заявляє, що з народного депутата Борислава Розенблата знято підозру у вимаганні.

Про це він заявив журналісту "Української правди" у відповідь на запитання, що змінилося в підозрі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Абсолютно все! Зняли підозру з охоронців! Нема вимагання! Ми підтвердили, що це була провокація детективів – і Розенблат нічого не отримував", – заявив Шевчук.

Крім того, коментуючи судове засідання, яке відбулося напередодні, він написав у Facebook, що прокурор підтвердив, що Розенблат мав право поїхати з України:

"Безумовно таке право він мав", – сказав прокурор САП Віталій Кравець після засідання суду

"Рішення приймалося в тому режимі в якому приймалося… Це невідкладні слідчі дії", – сказав також прокурор.

Представник САП дорікнув, що справа затягується: спершу на засіданні суду було три адвокати, потім ніхто з них не зміг з'явитися

Відтак судове засідання продовжать о 14:00 п'ятниці, 20 жовтня.

Як відомо, Розенблат є фігурантом справи про вимагання хабара від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.