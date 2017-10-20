НАБУ: Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші

Нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Про це повідомляє прес-служба Національного актикорупційного бюро, коментуючи заяви адвоката і прокуратора про те, що він мав право вилетіти з України.

"19 жовтня детективи НАБУ запобігли вивезенню за кордон народним депутатом Бориславом Розенблатом матеріалів, важливих для розслідування так званої "бурштинової справи", а також забезпечили його участь у судовому засіданні з продовження йому обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обшук у літаку відбувався на основі ухвали слідчого судді і "з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів".

У НАБУ підкреслили, що затримання народного обранця не проводилося.

"За інформацією слідства, підозрюваний планував вивезти за межі України засоби комунікації, що могли містити інформацію з приховування слідів раніше вчинених злочинів та спілкування між його учасниками, матеріальні та грошові цінності — предмети раніше отриманої неправомірної вигоди, а також інше майно для унеможливлення його арешту в рамках кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, детективи мали відомості, що підозрюваний міг при собі мати документи для виїзду за кордон із ознаками підроблення", - додали в НАБУ.

Під час обшуку у літаку у Розенблата вилучили мобільні телефони та планшет; вироби зовнішньо схожі з коштовностями; платіжні картки, емітовані закордонними банками; паспорт громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичний паспорт.

Фото набу

Як видно з відео, детективи НАБУ прийшли у літак, де попросили Розенблата показати особисті речі, оглянули вміст торб та вилучили низку речей, серед яких 11 золотих виробів. Розенблат відмовився підписувати протокол обшуку без адвокатів.

Підкреслюється, що для перетину кордону Розенблат використав саме дипломатичний паспорт, хоча його поїздка була приватною і "не пов’язаною з виконанням професійних обов’язків, що він визнав публічно".

Згідно з інформацією Апарату Верховної Ради та МЗС, дипломатичний паспорт видали Розенблату 17 жовтня у відповідь на його звернення нібито для здійснення робочої поїздки до Ізраїлю з 18 по 22 жовтня.

"Але, з огляду на вилучені при обшуку авіаквитки, в цей час народний депутат планував перебувати у Німеччині. Законність отримання підозрюваним дипломатичного, а також закордонного паспортів перевіряється", - повідомили у НАБУ.

У прес-службі також додали, що заяви Розенблата про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини, не відповідають дійсності.

"Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва", - йдеться в повідомленні.

Після проведення обшуку в літаку детективи НАБУ вручили нардепу повістку про необхідність прибуття до Солом’янського райсуду для участі у засіданні з подовження йому обов’язків підозрюваного.

У НАБУ підкреслюють, що це була вже третя повістка, вручена Розенблату за останні шість днів.

Першу повістку йому намагалися вручити 14 жовтня, другу – 16 жовтня.

"На засідання суду підозрюваний не з’явився, посилаючись на стан свого здоров’я (достовірність цієї інформації наразі перевіряється). Через такі дії підозрюваного суд не зміг своєчасно розглянути клопотання прокурора та прийняти рішення про продовження обов’язків Бориславу Розенблату", - пояснили у НАБУ.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.