Вороненков мав назвати невідомі факти про окупацію РФ – прокурор

Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков планував розпочати проект зі збору та оприлюднення невідомих фактів щодо анексії Криму та окупації Донбасу та причетності до цього окремих посадовців Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив прокурор Києва Роман Говда.

"Вороненков планував на початку квітня 2017 року розпочати новий проект. Даний проект полягав у зборі та оприлюдненні досі невідомих фактів щодо анексії Криму та окупації Донбасу", – сказав він.

За словами очільника столичної прокуратури, Вороненков мав намір встановити роль та участь в анексії Криму та окупації Донбасу окремих посадовців Російської Федерації.

На думку слідства, цей запланований проект Вороненкова, а також переслідування його російськими спецслужбами за колись порушену ним кримінальну справу "Трьох китів" і його позицію стосовно перебування російських військ на території України призвели до замовлення вбивства.

При цьому Говда зауважив, що слідство не знайшло тих людей, які стояли за державною позицією Росії у вбивстві Вороненкова.

"На даний час це не можливо конкретизувати. Ми не можемо проводити власні слідчі дії на території Росії в тих обсягах, щоб повністю розуміти роль у цьому вбивстві того чи іншого підрозділу Федеральної служби безпеки чи Головного управління розвідки Російської Федерації", – зазначив він.

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Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.