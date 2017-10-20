Вороненков мав назвати невідомі факти про окупацію РФ – прокурор

535 переглядів
П'ятниця, 20 жовтня 2017, 11:45

Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков планував розпочати проект зі збору та оприлюднення невідомих фактів щодо анексії Криму та окупації Донбасу та причетності до цього окремих посадовців Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив прокурор Києва Роман Говда.

"Вороненков планував на початку квітня 2017 року розпочати новий проект. Даний проект полягав у зборі та оприлюдненні досі невідомих фактів щодо анексії Криму та окупації Донбасу", – сказав він.

За словами очільника столичної прокуратури, Вороненков мав намір встановити роль та участь в анексії Криму та окупації Донбасу окремих посадовців Російської Федерації.

На думку слідства, цей запланований проект Вороненкова, а також переслідування його російськими спецслужбами за колись порушену ним кримінальну справу "Трьох китів" і його позицію стосовно перебування російських військ на території України призвели до замовлення вбивства.

При цьому Говда зауважив, що слідство не знайшло тих людей, які стояли за державною позицією Росії у вбивстві Вороненкова.

"На даний час це не можливо конкретизувати. Ми не можемо проводити власні слідчі дії на території Росії в тих обсягах, щоб повністю розуміти роль у цьому вбивстві того чи іншого підрозділу Федеральної служби безпеки чи Головного управління розвідки Російської Федерації", – зазначив він.

Читайте також: "Помста по-російськи. Хто, як і чому вбив Дениса Вороненкова"

Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін. 

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Теми: Вороненков прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СК РФ допитав Тюріна як свідка у справі Ворненкова, той все заперечує 14 жовтня 2017, 05:51
Продавець зброї, з якої убили Вороненкова: Я продавав макет 10 жовтня 2017, 15:30
Головні новини дня – за 60 секунд 9 жовтня 2017, 20:56
powered by lun.ua
Головні новини
Кваліфікацію злочину Полякова не змінювали
НАБУ: Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші
САП: Полякову інкримінують не вимагання, але отримання хабара
Хроніка 20 жовтня. ВР береться за недоторканність, а Путін хоче поділити Україну з Польщею
Усі новини
мімімі

Звільнили з ЦРУ, бо перестала любила бомби і "хотіла на ручки"

відео

#ТіЩоПікетують

фото

Як реконструктори на Вінничині День захисника відмічали