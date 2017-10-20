НАБУ обурене діями судді у справі Розенблата

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:15

Національне антикорупційне бюро занепокоєне зволіканням із розглядом у суді питання продовження запобіжного заходу для народного депутата Борислава Розенблата.

НАБУ заявляє, що "занепокоєне ситуацією, що склалася навколо розгляду у Солом'янському райсуді Києва клопотання про покладення обов'язків на Борислава Розенблата, підозрюваного у так званій "бурштиновій справі".

"19 жовтня, після завершення перерви у судовому засіданні, адвокати підозрюваного не з'явилась до зали засідань. Але замість того, аби призначити Бориславу Розенблату захисника коштом держави, що гарантовано йому законом "Про безоплатну правову допомогу", й продовжити розгляд клопотання про покладення на підозрюваного обов'язків, слідчий суддя вирішив перенести засідання на 20 жовтня", – зазначає бюро.

"Ймовірне, саме таке рішення і входило в плани підозрюваного та його захисників, які вже протягом тижня уникають призначення запобіжного заходу", – вважають у НАБУ.

"Важко зрозуміти також мотиви судді, який ухвалює рішення про перенесення засідання, усвідомлюючи, що підозрюваний до того уникав участі у процесі та намагався залишити країну в процесі розгляду клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу" – додає відомство.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

20 жовтня о 14:00 продовжиться судовий розгляд про обрання процесуальних зобов’язань Розенблату.

Теми: Розенблат НАБУ суд бурштин хабар
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