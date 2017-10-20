ДТП у Харкові: лікарі розповіли про стан травмованих

Одна з постраждалих від наїзду "Лексуса" у Харкові, яка до сих пір залишалася без свідомості, почала приходити до тями.

Про це повідомляє місцеве видання "Городской дозор".

За його інформацією, четверо постраждалих, які перебувають в Харківській клінічній лікарні ім. Мещанінова, живі, і їм продовжують надавати допомогу.

Одна з постраждалих сестер Оксана починає прокидатися і подавати ознаки свідомості, а Діана, як і раніше, знаходиться в украй важкому стані. Стан ще однієї постраждалої в ДТП жінки - стабільний.

Постраждалого чоловіка сьогодні перевезуть до Інституту патології хребта та суглобів імені Ситенка, де йому зроблять операцію.

"У нього дуже складний перелом кістки в гомілковостопному суглобі. І операцію йому треба робити терміново, щоб у подальшому він зміг ходити", - цитує слова мера Харкова Геннадія Кернеса сайт 057.ua.

Як повідомили виданню у прес-службі Харківської міськради, за останню добу стан постраждалих в аварії на Сумській, істотно не змінився.

В обласній лікарні стан 2 пацієнток також без змін. Вагітна дівчина все ще спить. У п'ятницю лікарі збирають консиліум, щоб вирішувати - виводити дівчину зі штучного сну чи ні.

Крім того, виникла плутанина з встановленням осіб загиблих в аварії. Вчора харківська поліція опублікувала список потерпілих в ДТП людей. Серед імен загиблих однією з жертв назвали Олену Усманову. Навпроти її прізвища значилося "більш докладні дані і родичі встановлюються".

Однак тепер правоохоронці не виключають, що в результаті аварії загинула жінка з іншим ім'ям - Наталія Умаєва.

За інформацією ТСН, в поліцію звернулися родичі Умаєвої, 1971 року народження. За їхніми словами, в момент ДТП жінка перебувала приблизно в тому ж місці і розмовляла з донькою телефоном. Раптово в слухавці почувся шум, якийсь чоловік узяв телефон і повідомив, що сталася аварія. На місці події рідні знайшли сумочку Наталії.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Зайцевої.

За останніми даними, троє з шести травмованих у наслідок смертельної ДТП у Харкові залишаються без тями.