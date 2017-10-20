Відкриття пункту пропуску "Золоте" знову зірвано

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:38

У п'ятницю вкотре не вдалося відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду в місті Золоте Попаснянського району.

Про це повідомив телефоном заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає Укрінформ.

"Ми зі свого боку КПВВ відкрили о сьомій годині ранку, однак перехід і сьогодні не запрацював. Та сторона відмовилась пропускати людей і автомобілі. Офіційних роз’яснень від "ЛНР" не надходило", - зазначив він.

"Але представники ОБСЄ повідомили, що на пункті пропуску з того боку лінії розмежування не готова інфраструктура. Кажуть, працювати він почне десь всередині листопада", - сказав Клименко.

Уповноважений з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко повідомляла, що "КПВВ "Золоте"... днями буде відкрите". Місцева влада, зокрема керівник Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун, називали точну дату: 20 жовтня.

Як відомо, КПВВ у Золотому з боку підконтрольної Україні території уперше був відкритий у березні 2016 року, але бойовики тоді оголосили це відкриття провокацією.

Теми: Донбас
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