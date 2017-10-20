Литвин виходить із групи "Воля народу"

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:50

Народний депутат Володимир Литвин заявив про вихід із депутатської групи "Воля народу".

Про це він оголосив із трибуни парламенту.

"Оскільки в секретаріаті виникли проблеми з моїм зверненням, я вимушений зробити його безпосередньо в сесійній залі. Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про свій вихід із депутатської групи "Воля народу", – заявив Литвин.

Він подякував "Радикальній партії" за те, що йому дали можливість озвучити свою позицію під час виступів.

Литвин не пояснив причини такого кроку.

Про вихід депутата з групи ще має оголосити керівництво парламенту.

Станом на 20 жовтня група "Воля народу", яку після смерті Ігоря Єремєєва очолює Ярослав Москаленко, становила 19 депутатів, включаючи Литвина.

Кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. На даний момент, найменші фракції – 20 осіб (саме стільки у фракціях "Батьківщини" та "Радикальної партії Олега Ляшка").

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада
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