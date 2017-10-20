Геращенко хоче, щоб нардепи заплатили за зламані мікрофони

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко хоче, щоб депутати "Самопомочі" і "Свободи" заплатили за зламані у залі ВР мікрофони.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо будь-який робітник пошкодить службове майно - з його зарплати обов'язково відрахують матеріальні збитки. Думаю, це правило має розповсюджуватися й на депутатів, і тут не треба чекати зняття недоторканності. Кажуть, один такий мікрофон коштує більше 9000 гривень", - написала вона.

"Під час безладу у ВР, влаштованого групою депутатів від "Самопомочі" і "Свободи", були пошкоджені мікрофони президії. Є. Соболєв, Ю. Левченко, В. Войцицька, інші, грубо порушуючи регламент, не просто перешкоджали роботі головуючого, але й викрутили мікрофони, хизуючись вирваними шнурами на камери", - заявила Геращенко.

Вона також додала, що вже підготовлено запит з вимогою надати інформацію про вартість пошкодженого майна, а також розслідування подій з шашкою.

"Думаю, причетні до пошкодження майна повинні добровільно сплатити збитки парламенту, а фракція, член якої приніс шашку, взяти на себе публічну відповідальність - підтримавши чи засудивши публічно", - написала вона.

Як відомо, 6 жовтня парламент мав розглянути законопроекти щодо реінтеграції Донбасу та про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Першим поставили на розгляд законопроект №7163. Нардепи проголосували за його розгляд за скороченою процедурою.

"Самопоміч", яка виступає проти цього президентського законопроекту, скористалася відсутністю спікера Андрія Парубія і з боєм заблокувала президію Верховної Ради.

До неї також підключилися нардепи зі "Свободи".

Українська правда