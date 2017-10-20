До кінця засідання Ради досиділи два десятка нардепів

Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко закрила пленарне засідання Верховної Ради 20 жовтня.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



До моменту завершення роботи в пленарному режимі в п'ятницю в сесійній залі залишалося лише близько 20 народних депутатів.



Закриваючи засідання, Геращенко нагадала, що наступне засідання відбудеться 7 листопада.



За цей пленарний тиждень Верховна Рада не розглянула в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2018 рік.



Згідно з регламентом, народні депутати мали це зробити до 20 жовтня.

Як повідомлялося, на засіданні 19 жовтня Верховна Рада схвалила медичну реформу, проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про внесення змін до Конституції у частині щодо скасування депутатської недоторканності, але провалила голосування за проекти законів про вибори.

Згідно з даними руху "Чесно", депутати відзначились кнопкодавством.