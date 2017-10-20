Соболєв заявляє, що поліція обшукує сім'ї мітингувальників

У сім'ях п'яти учасників акції протесту біля будівлі Верховної Ради співробітники Національної поліції провели обшуки.

Про це заявив народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв з трибуни Верховної Ради на пленарному засіданні в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу поінформувати, що в сім'ях п'яти учасників акції під парламентом, ветеранів цієї війни за незалежність, відбулися обшуки: у трьох бійців батальйону "Донбас", у двох айдарівців (колишні бійці батальйону "Айдар" – ред.) і одного волонтера, який допомагав обом батальйонам", - сказав Соболев.

"До них приходить Національна поліція, до їхніх дружин, дітей, батьків і каже, що є кримінальна справа, про участь в незаконних збройних формуваннях", - розповів депутат.

За його словами, в ході обшуків правоохоронці вилучили форму з нагородами, а також зареєстровану зброя цих учасників акції.

Разом з тим Соболев нагадав, що однією з вимог мітингувальників є внесення президентом і розгляд парламентом законопроекту про Антикорупційний суд. Він закликав главу держави внести відповідну ініціативу до Верховної Ради.

"Якщо буде ігнорування вимог, надія, що можна залякати репресіями або просто затягуванням часу втомити людей, то я попереджаю: ми підемо до них додому, в місця, де вони ведуть бізнес, всупереч Конституції і законодавству України. Люди не відступлять", - заявив Соболев.

Як відомо, у п'ятницю вранці близько 150 активістів продовжили акцію за "політичну реформу" біля будівлі Верховної Ради.