Обстрілів на Донбасі минулого тижня було на 45% більше – Хуг

131 перегляд
П'ятниця, 20 жовтня 2017, 15:18

З 9-го до 15 жовтня кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася на 45%.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу 20 жовтня, передають "Українські новини".

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 3 335 порушень режиму припинення вогню, що на 45% більше, ніж позаминулого тижня (2-8 жовтня)", – сказав він.

Хуг повідомив, що місія зафіксувала ще 2 постраждалих цивільних осіб у результаті бойових дій на сході України. Таким чином, з початку 2017 року кількість жертв серед мирного населення зросла з 398 до 400 осіб.



Крім того, в період із 9 до 15 жовтня місія зафіксувала 55 одиниць важкого озброєння з порушенням лінії відводу: зокрема 26 із них – на території, підконтрольній українській владі і 29 – на непідконтрольній.

"Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував серед іншої техніки 5 артилерійських установок і 3 гармати "Рапіра" в Новоселівці, яка контролюється так званою "ДНР". Все це озброєння мало бути відведено щонайменше на 25 км від лінії розмежування, але воно не відведено", – зазначив він, цитує "Інтерфакс-Україна".


А в підконтрольному Україні Олександрополі безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував серед іншої техніки 20 артилерійських установок.

"Знову ж таки – це озброєння мало бути щонайменше за 25 км від лінії зіткнення, але воно не відведено", – сказав Хуг.

Крім того, він розповів, що СММ зафіксувала факти зміцнення сторонами своїх вогневих позицій, у деяких місцях – на відстані менше 100 метрів один від одного.

"Всі ці порушення режиму припинення вогню є нічим іншим, як конфліктом млявого протікання, але за більш ніж за 3,5 року ми засвоїли одне: не існує жодної впевненості... Правда в тому, що ніхто не знає, на якій стадії конфлікту ми зараз перебуваємо... Сьогоднішня низька інтенсивність бойових дій може з легкістю перерости у раптове загострення ситуації", – визнав Хуг.

Він зазначив, що "сторони повинні невідкладно вжити заходи" і виконати мінські домовленості для припинення вогню.

Теми: Донбас бойові дії АТО ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
По той бік фронту 20 жовтня 2017, 15:00
Пункт пропуску "Золоте" знову не відкрився 20 жовтня 2017, 13:38
Обстрілів в АТО стало значно менше, втрат за добу немає – Міноборони 20 жовтня 2017, 12:42
powered by lun.ua
Головні новини
Захист Зайцевої звинувачує у ДТП "Туарег"
В мережі з'явилося нове відео смертельної ДТП у Харкові
Зайцева з адвокатом заявили про необґрунтованість підозри
Поклонська відповіла про наявність у неї громадянства України
Усі новини
мімімі

Звільнили з ЦРУ, бо перестала любила бомби і "хотіла на ручки"

відео/фото

Дисидент удостоївся пам'ятника, а його суддя – ордена

#MeToo

Жертви сексуальних домагань заговорили вголос