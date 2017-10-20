Порошенко просить КС якнайшвидше дати висновок щодо недоторканності

Президент Петро Порошенко закликає Конституційний суд якомога швидше розглянути законопроекти про скасування депутатської недоторканності і дати по них висновки.

Про це він заявив під час відвідин 10-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби у Бортничах (Київ) 20 жовтня.

"Прошу Конституційний суд якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати хід змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати 1 читання", - сказав Порошенко.

Він додав, що це можна зробили швидко, бо Конституційний суд вже розглядав подібний законопроект, і висновок його був позитивним.

"Зараз є всі шанси, щоб отримати його найближчим часом. Я сподіваюся, що вже на наступній сесії, весною, Верховна рада дасть 300 голосів за остаточне і безповоротне рішення щодо скасування депутатської недоторканності", - підсумував Порошенко.

Ірина Балачук, УП