Зайцева з адвокатом заявили про необґрунтованість підозри

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:15

Олена Зайцева, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, не визнає обґрунтованою підозру прокуратури.

Про це вона заявила під час засідання суду у п'ятницю, де їй обирається міра запобіжного заходу.  

"Мені дуже шкода, що сталася ця ситуація, що постраждали люди. Це єдине що мене турбує. Я сподіваюся що сім'ї все ж дозволять, щоб мої родичі надали їм допомогу. Всі мої думки тільки про це. Окрім цього я більше не можу нічого сказати", - сказала Зайцева.  

"Мою позицію буде повністю надавати адвокат", - спочатку сказала вона, озвучуючи свою позицію щодо обґрунтованості підозри.

Пізніше вона уточнила, що не визнає підозру прокуратури обґрунтованою.

Після цього адвокат Зайцевої Юлія Козир підтвердила, що захист вважає підозру необгрунтованою, і що немає доказів, які б вказували на пряму вину Зайцевої. 

Перед цим головуючий суддя відмовилися оголосити перерву за клопотанням захисту Зайцевої.

"Клопотання сторони захисту щодо витребування зазначених даних та оголошення перерви залишити без задоволення", - сказала вона.

Як відомо, 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева. 

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

Відразу після аварії з'явилися попередні дані, за якими Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження ним не було.

Аналіз показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Олександр Шумілін, УП

Теми: ДТП Харків
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