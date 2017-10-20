НАБУ завело нову кримінальну справу на Розенблата

Національне антикорупційне бюро підозрює, що народному депутату Бориславу Розенблату видали дипломатичний паспорт на основі підроблених офіційних документів.

У зв'язку з цим щодо нього відкрито нове кримінальне провадження, інформує прес-служба НАБУ 20 жовтня.

"Законність підстав отримання народним депутатом Бориславом Розенблатом дипломатичного паспорта, вилученого детективами Національного антикорупційного бюро України 19 жовтня, перевірятимуть в рамках окремого кримінального провадження", – йдеться в повідомленні.

Відомості про початок розслідування детективи НАБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня. Попередня правова кваліфікація – ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, службові особи Апарату Верховної Ради діючи за попередньою змовою з народним депутатом Бориславом Розенблатом із метою забезпечення останньому можливості виїзду за кордон, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Зокрема, службові особи управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату ВРУ направили на адресу департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України лист із проханням видати дипломатичний паспорт Розенблату, який нібито мав з 18 по 22 жовтня 2017 року виїхати до Ізраїлю для вивчення можливостей кооперації та співпраці між Україною та ізраїльською Торгово-промисловою палатою, а також Асоціацією виробників Ізраїлю.

На підставі цього листа "у зв’язку з виїздом у службове відрядження" народному депутату видали дипломатичний паспорт.

19 жовтня народний депутат використав документ із особистою метою – для виїзду до Федеративної Республіки Німеччина.



"Наведені дані свідчать про ймовірне внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей", – йдеться в повідомленні НАБУ.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Видання "Лівий берег" повідомляло, що при собі Розенблат нібито мав золото і діаманти.

Сам народний депутат заявив, що хотів перевезти до Німеччини подарунки для родичів – золоті вироби на суму до 17 тисяч гривень.

Адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що детективи НАБУ забрали в нардепа паспорти, і він має намір писати заяву до поліції.

Водночас за даними слідчих, нардеп намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Українська правда