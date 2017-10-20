Суд підтвердив безпідставну переплату "Укрзалізниці" за паливо

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 18:14

Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення про недійсність угоди поставки ТОВ "Вог Аеро Джет" дизельного палива для ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє НАБУ.

На думку НАБУ, "Укрзалізниця" за цією угодою переплатила 92 млн грн.

"Зазначена операція… досліджується з вересня 2016 року у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах особами філії "Укрзалізниці" – йдеться в повідомленні.

В НАБУ пояснили, що рішення суду є правовою підставою для повернення "Укрзалізниці" переплачених коштів.

Як встановило слідство, у березні 2016 року "Вог Аеро Джет" виграла тендер та уклала з Філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, нижчою за ринкову.

Згодом службові особи "Укрзалізниці" та представники фірми тричі укладали додаткові угоди до даного договору поставки.

Цими додатковими угодами службові особи "Укрзалізниці" кілька разів збільшували вартість дизпалива для залізниці, користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку.

При цьому НАБУ зазначило, що в період між другою і третьою додатковою угодою ринкові ціни на пальне не зростали. Отже, укладання третьої додаткової угоди суперечило інтересам держави і суспільства та вимогам законодавства, адже ціна палива не лише втратила свою вигідність, але й перевищила ринковий рівень.

"Примітно, що, три чверті палива "Укрзалізниці" було поставлено саме за цінами, підвищеними на підставі третьої додаткової угоди", – пояснюють в НАБУ.

27 липня 2017 року Господарський суд Києва виніс рішення на користь НАБУ про задоволення позову та визнання недійсною додаткової угоди.

Українська правда

Теми: Укрзалізниця суд
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