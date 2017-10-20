Парубій підписав закон про гастролі російських артистів

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 19:05

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон "Про гастрольні заходи в Україні", за яким російських артистів можна запрошувати в Україну лише після дозволу Служби безпеки.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що Парубій підписав закон сьогодні, 20 жовтня.

Крім нього, спікер ВР також підписав ще два ухвалені закони – "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та "Електронні довірчі послуги".

Як відомо, 11 липня у Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні". Ним, зокрема, пропонується зобов’язати організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Теми: Парубій Росія СБУ
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