Справу Плотницького щодо збитого Іл-76 передали до Вищого спецсуду

Справу ватажка бойовиків ОРЛО Ігоря Плотницького, якого звинувачують у збитті літака Іл-76 із 49 українськими військовими на борту, передали до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Апеляційного суду Дніпропетровської області.

"Справу Плотницького, Гуреєва та Патрушева (командирів батальйонів бойовиків – ред.), які обвинувачуються в тероризмі, в результаті якого було збито літак Іл-76, відправили до Вищого суду, щоб там знову вирішили, який саме суд виноситиме терористам вирок", - зазначили у прес-службі.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.