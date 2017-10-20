У Конотопі побили депутата міськради від "Батьківщини"

У Конотопі в Сумській області невідомий побив депутата міської ради від фракції "Батьківщина" Сергія Тягнія.

Про це повідомляє прес-служба ВО "Батьківщини".

"Сьогодні у місті Конотоп, що на Сумщині, на автостоянці скоєно напад на депутата Конотопської міської ради від фракції "Батьківщина" Сергія Тягнія", - йдеться у повідомленні.

Голова Конотопської міської партійної організації ВО "Батьківщина" Юрій Марченко розповів УНІАН, що депутат був у машині, коли невідомий чоловік відкрив двері та почав його бити.

"Бив руками і ногами, нанісши загалом близько 20 ударів, після чого втік. По тому Тягній сам викликав швидку допомогу. Його госпіталізували, і наразі він знаходиться у хірургічному відділенні Конотопської центральної районної лікарні під крапельницями", - розповів Марченко.

Він додав, що лікарі зробили комп’ютерну томограму і діагностували у Тягнія струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, тріщину черепа, розтрощення гайморових пазух, ушкодження ребр та інші травми. У лікарні Тягній проведе мінімум два тижні.

Пізніше співробітники лікарні повідомили керівнику відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, що до них звернувся депутат міської ради.

Зазначається, що поліцейські зустрілися з побитим депутатом. Однак сьогодні, 20 жовтня, він відмовився написати заяву про напад через заборону лікарів рухатися.

У партії побиття Тягнія пов'язують із "активною депутатською діяльністю".