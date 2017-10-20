Головні новини дня – за 60 секунд

Арешт винуватиці ДТП в Харкові, викрадене немовля, Розенблат, сварка Порошенко і Авакова, мітингувальники, Поклонська, Угорщина - новини, які обговорювали 20 жовтня.

Про винуватицю харківської ДТП. Аналіз показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП, яке призвело до загибелі п'ятьох людей у Харкові.

Адвокат Зайцевої Юлія Козир заявляє, що винуватцем смертельної ДТП є автомобіль Volkswagen Tuareg, з яким перед наїздом на людей зіткнувся Lexus Зайцевої.

В результаті арештували на 2 місяці без права внесення застави.

Резонанс дня. У Києві на Оболоні невідомий чоловік викрав двомісячне немовля із садочка та втік.

Про Розенблата. Нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Про скандал Порошенко та Авакова. Президент Петро Порошенко і глава МВС Арсен Аваков посварились через те, що мітингувальникам вдалось встановити намети під парламентом. Президент звинуватив Авакова, що це той дозволив з'явитись наметовому містечку. У глави МВС були свої аргументи, мовляв, обираючи між кривавою бійкою на вулиці і "напівпорожніми наметами", він обрав останнє.

Про мітингувальників. Правоохоронці продовжують перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Про Поклонську. Колишня кримчанка, а зараз депутат російської Держдуми РФ Наталія Поклонська все ще залишається громадянкою України. Це випливає із відповіді Адміністрації президента на запит народного депутата Сергія Лещенка, текст якої є в розпорядженні "Української правди".

А Поклонська заявила, що українського громадянства її позбавив екс-президент-утікач Віктор Янукович.

Про Угорщину. Угорщина продовжить блокувати подальшу інтеграцію України в Євросоюз через статтю про мову навчання нацменшин в українському законі "Про освіту".