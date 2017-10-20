Росія виділить 330 млн рублів на оновлення швейцарського колайдера

216 переглядів
П'ятниця, 20 жовтня 2017, 23:55

Росія виділить із резервного фонду 330 мільйонів рублів на модернізацію детекторів Великого андронного колайдера Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) у Швейцарії.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на офіційний сайт уряду РФ.

"Російська Федерація виділяє частину свого фінансового внеску за умовами проведення робіт", – йдеться у заяві.

Оновлення колайдера заплановане на 2013-2022 роки.

Як відомо, за допомогою детекторів вивчаються процеси зіткнення частинок, які розганяються майже до швидкості світла.

Великий андронний колайдер зупинили в 2013 році, а через два роки запустили знову. Він є найбільшим у світі прискорювачем заряджених частинок.

Теми: Росія Швейцарія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій підписав закон про гастролі російських артистів 20 жовтня 2017, 19:05
Поклонська відповіла про наявність у неї громадянства України 20 жовтня 2017, 16:03
РФ ігнорує листи українського омбудсмена у справі викраденого Гриба 20 жовтня 2017, 15:12
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві викрали немовля із садочка
Суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет
Зайцеву арештували на 2 місяці без права внесення застави
НАБУ завело нову кримінальну справу на Розенблата
Усі новини
гід

Де їсти, пити і розважатися в Єревані

відео

Чотири зарубіжних кліпи, відзнятих на Троєщині

деталі

Медреформа: що Рада схвалила і що прибрала