Росія виділить 330 млн рублів на оновлення швейцарського колайдера
Росія виділить із резервного фонду 330 мільйонів рублів на модернізацію детекторів Великого андронного колайдера Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) у Швейцарії.
Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на офіційний сайт уряду РФ.
"Російська Федерація виділяє частину свого фінансового внеску за умовами проведення робіт", – йдеться у заяві.
Оновлення колайдера заплановане на 2013-2022 роки.
Як відомо, за допомогою детекторів вивчаються процеси зіткнення частинок, які розганяються майже до швидкості світла.
Великий андронний колайдер зупинили в 2013 році, а через два роки запустили знову. Він є найбільшим у світі прискорювачем заряджених частинок.
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